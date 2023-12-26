Умер актер из сериала «Доктор Кто»

В Великобритании на 87-м году жизни умер актер Ричард Франклин, известный по сериалам "Ферма Эммердейл" и "Доктор Кто". Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"С большой печалью семья Ричарда Франклина попросила меня поделиться новостями о его кончине сегодня рано утром. Ричард мирно скончался во сне", - сообщил театральный режиссер Лиам Радден.

Поклонники "Доктора Кто" помнят Франклина по роли капитана Майка Йейтса. Он играл в сериале с 1971 по 1974 года, появляясь в различных спин-оффах или дополнительных сериях.

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