Умер звезда «Паразитов» Ли Сон-гюн

Умер звезда фильма "Паразиты" Ли Сон-гюн, который исполнил роль отца из богатой семьи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ВВС, 48-летнего актера нашли мертвым в машине в Сеуле.

Как пишет корейское издание Yonhap, дома у него была предсмертная записка, однако содержание письма пока не раскрывается. Отметим, что ранее его подозревали в употреблении запрещенных веществ, и у него не было разрешения на выезд из Южной Кореи.

Напомним, что в 2020 году фильм "Паразиты" взял четыре статуэтки премии "Оскар". Он выиграл в следующих номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер" (Пон Джун-хо), "Лучший иностранный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий".

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