Стала известна судьба новогодних шоу с участием Киркорова на фоне скандала

Певца Филиппа Киркорова вырезают из новогодних телешоу после его участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. Об этом заявил инсайдер в беседе с Московский Комсомолец, передает Day.Az.

"Готовый мастер концерта уже давно отправлен на канал. Сегодня организаторы будут выяснять, как быть. Шансы на то, что Филиппа оставят, практически равны нулю. Но все будет известно буквально в ближайшие пару часов", - рассказал источник.

По данным СМИ, сцены с Киркоровым стараются убрать из всех новогодних программ, шоу и фильмов, в которых он был задействован. При этом инсайдер пожаловался, что заменить певца в новогоднем выпуске шоу "Маска" будет достаточно трудно, так как артист является одним из членов жюри. Как сообщает СМИ, сцены с участием Киркорова в фильме "Иван Васильевич меняет все" также будут переснимать.

"К счастью, у Филиппа небольшая роль - он играл одного из королей. Поэтому руководство решило не отменять премьеру. Сейчас в срочном порядке назначена пересъемка - вызваны все артисты, которые были задействованы в съемках с Киркоровым", - рассказал осведомитель.

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