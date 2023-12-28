Сайт Филиппа Киркорова заблокировали

Официальный сайт певца Филиппа Киркорова заблокирован, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным сервиса Wayback Machine, сайт Киркорова работал до 21:20 26 декабря.

Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская сказала в беседе с ТАСС, что не знает причины блокировки сайта певца и обратилась в техподдержку.

Согласно данным сервиса Роскомнадзора, для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете доступ к ресурсу не ограничивается.

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