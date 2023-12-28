https://news.day.az/showbiz/1625580.html Сайт Филиппа Киркорова заблокировали
Сайт Филиппа Киркорова заблокировали
Официальный сайт певца Филиппа Киркорова заблокирован, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным сервиса Wayback Machine, сайт Киркорова работал до 21:20 26 декабря.
Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская сказала в беседе с ТАСС, что не знает причины блокировки сайта певца и обратилась в техподдержку.
Согласно данным сервиса Роскомнадзора, для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете доступ к ресурсу не ограничивается.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре