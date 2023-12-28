Ариану Гранде впервые засняли с бойфрендом после развода

Певицу Ариану Гранде впервые засняли с новым бойфрендом Итаном Слейтером после развода. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За несколько дней до Рождества пара была замечены на редкой прогулке в Нью-Йорке с отцом поп-певицы Эдом Бутерой.

"Они ужинали с ее отцом и семьей в любимом итальянском ресторане ее семьи. Они любят поддерживать друг друга в работе. Когда Ариана Гранде заканчивает работу, она любит ходить в театр", - сообщил инсайдер издания.

17 июля стало известно, что певица Ариана Гранде рассталась со своим супругом, агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом. Пара не жила вместе с начала года. Спустя несколько месяцев семья решила дать своему союзу еще один шанс, однако попытка оказалась неуспешной, и они разошлись. Причиной для этого послужил насыщенный график звезды и многочисленные папарацци, которые преследовали пару.

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