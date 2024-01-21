Трамп назвал себя причиной успеха фильма «Один дома 2»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его камео в фильме "Один дома 2" помогло картине 1992 года добиться успеха. Как передает Day.Az, его слова приводит Discussing Film в соцсети X.

По словам Трампа, режиссер серии фильмов Крис Коламбус упрашивал его поучаствовать в съемках. "Это камео помогло фильму добиться успеха, но если они чувствовали, что их принуждают или не хотели видеть меня там, то почему они поместили меня туда [в фильм] и держали там более 30 лет? Потому что я и тогда, и сейчас отлично справляюсь с этим фильмом, вот почему!" - сказал он.

Заявление экс-президента США было сделано после недавнего интервью Коламбуса, в котором он утверждал, что Трамп настоял на памятном камео.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!