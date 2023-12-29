https://news.day.az/showbiz/1625878.html Рианна и её парень A$AP Rocky в Лос-Анджелесе - ФОТО
Рианна и её парень A$AP Rocky в Лос-Анджелесе - ФОТО
Барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky были замечены в Лос-Анджелесе.
Певица не устояла перед новым трендом "джага-джага" и прикупила меховую шапку.
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