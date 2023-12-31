48-летняя Анджелина Джоли восхитила фанатов внешностью без макияжа

Американская актриса, режиссер и продюсер Анджелина Джоли попала в объектив папарацци и восхитила фанатов внешностью без макияжа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, cоответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

48-летнюю знаменитость заметили с ее детьми у магазина в Нью-Йорке. На размещенных кадрах она запечатлена в классическом костюме темно-синего цвета, состоящем из жакета и широких брюк. При этом на ней были надеты топ и лакированные остроносые туфли. Кроме того, она взяла с собой солнцезащитные очки и стеганую сумку.

Читатели издания оценили внешний вид звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. "Очень красивая", "Шикарная дама", "Непринужденная роскошь", "Она прекрасно выглядит", "Ее красоте можно позавидовать", - высказывались они.

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