Park Cinema назвала ТОП самых ожидаемых фильмов 2024 года

2024 год обещает быть захватывающим для киноманов по всему миру с ожидаемым выпуском ряда фильмов, которые обещают поразить зрителей своей уникальностью и качеством. В этот разнообразный микс входят продолжения культовых франшиз и инновационные работы, созданные знаменитыми режиссерами.

Сеть кинотеатров Park Cinema представила Day.Az ТОП самых ожидаемых фильмов 2024 года.

Зарубежные фильмы:

"Ататюрк 2" - Режиссер: Мехмет Ада Озтекин. Сиквел культового фильма, который принес поклонникам несравненные воспоминания. Мехмет Ада Озтекин вновь приглашает вас в захватывающее путешествие в историю великого Ататюрка.

"Мадам Паутина" - Режиссер: С.Дж. Кларксон. Таинственный триллер, где каждый момент наполнен интригой. Вас ожидает захватывающее погружение в мир тайн и загадок.

"Дюна: Часть вторая" - Режиссер: Дени Вильнёв. Продолжение великолепной саги в эпическом втором акте обещает удивительное погружение в мир фантастических приключений.

"Фуриоса: Хроники Безумного Макса" - Режиссер: Джордж Миллер. Режиссер возвращает вас в безумный мир "Макса" с новой историей, сосредоточенной вокруг загадочной Фуриосы. Этот фильм обещает несравненный экшен и адреналин.

"Дэдпул 3" - Режиссер: Шон Леви. Шон Леви возвращает самого непредсказуемого антигероя в "Дэдпул 3". Новые приключения, невероятный юмор и экшен гарантированы.

"Крэйвен-охотник" - Режиссер: Джей Си Чендор. Режиссер воплощает на экранах комиксовый персонаж Крэйвена-охотника в захватывающей истории о самой опасной охоте.

"Соник 3" - Режиссер: Джефф Фаулер. Увлекательный мир Соника, где скорость и приключения достигнут новых высот.

"Плохие парни 4" - Режиссеры: Адиль Эль Арби, Билал Фалла Адиль. Наши любимые детективы возвращаются в четвертой части "Плохих парней". Новые приключения и взрывы гарантированы.

"Джокер: безумие на двоих" - Режиссер: Тодд Филлипс. Режиссер представляет новую главу в истории Джокера, где безумие разгорается вдвоем. Триллер, который заставит вас по-новому взглянуть на темные стороны человеческой души.

"Веном 3" - Режиссер: Келли Марсел. Продолжение истории Венома с новыми сюжетными поворотами и захватывающими битвами.

"Муфаса: Король лев" - Режиссер: Барри Дженкинс. Взгляд на историю "Короля льва" глазами Муфасы обещает незабываемые эмоции и новый подход к этому классическому сюжету.

Отечественные фильмы:

"Evdəqalmiş 2" - Режиссер: Валех Ахмедов. Валех Ахмедов возвращается с веселым продолжением "Evdəqalmiş", обещая еще больше смеха и радости.

Дата выхода - не определена

"Səma ilə görüş" - Режиссер: Орхан Мердан. Режиссер приглашает зрителя на волнующее свидание, обещая трогательные моменты и непредсказуемые повороты.

Дата выхода - Март

"Falçı" - Режиссер: Ниджат Халилов. Ниджат Халилов представляет свой новый проект, обещая увлекательный сюжет и неожиданные события.

Дата выхода - не определена

Park Cinema стремится сделать 2024 год незабываемым для всех кинолюбителей. Следите за нашими новостями, приглашаем вас на уникальные премьеры и ждем вас в наших уютных кинозалах Park Cinema!

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