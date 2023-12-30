Жена Брюса Уиллиса пожаловалась на трудности во время праздников

Супруга страдающего от лобно-височной деменции актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг пожаловалась на трудности во время сезона праздников. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram, передает Day.Az.

Она рассказала, что недавно отпраздновала 16-ю годовщину брака с Уиллисом, из-за чего расплакалась с близкой подругой.

"Праздники - это трудно. Годовщины - это трудно. Но в этом году я поняла ценность сообщества, связей. Это был залог жизни для меня, я хочу выразить за это благодарность", - написала ухаживающая за больным 68-летним мужем актриса.

По словам Хеминг, Брюс называл это "внутренним кругом".

"Это люди, которых нам повезло иметь в своих жизнях, которым можно позвонить, на которых можно положиться. Мне повезло иметь внутренний круг из людей, которые не дают советов, а могут просто выслушать", - поделилась 45-летняя женщина.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!