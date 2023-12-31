Студия Pixar работает над мультфильмом "Тачки 4".

Как передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk, об этом сообщило издание World of Reel.

Стало известно, что компания сейчас будет больше работать над продолжениями культовых мультфильмов, ведь последние проекты были неудачными ("Лука", "Элементарно", "Базз Лайтер"). Вслед за тачками нас также ждет пятая часть "Истории игрушек".

Напомним, первый мультфильм серии "Тачки" вышел в 2006 году, заработав 461 млн долларов при бюджете в 120 млн. World of Reel называет вторую часть проекта худшей работой Pixar за все время, однако упоминает, что она собрала (внимание!) 1,4 миллиарда долларов.

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