Бекхэм показал редкое фото с мамой и похвастался забавным подарком на Рождество от жены

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм восхитил редкими фото со своей мамой Сандрой и шокировал необычным подарком на Рождество от своей жены, дизайнера Виктории Бекхэм.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, зимние праздники Дэвида проходят в кругу семьи. В частности, спортсмен показал фото со своей мамой на кухне. В фотоблоге Бекхэм поделился двумя фотоснимками с самым родным человеком. На первом она что-то готовит для сына, а на втором спортсмен возле нее уже моет посуду с искренней улыбкой.

К слову, Сандра готовила не только своему сыну, но и невестке и их детям. Бекхэм даже отметил, что это был жареный картофель, который понравился всей семье.

"Обед с мамой, а затем - мытье посуды с небольшим смехом. Обожаю маму Сандру и Джоанну (сестра Дэвида - прим. ред.), которая посуду не мыла, шок! Жареный картофель был вкусным, считают Виктория, Круз и Гарпер", - написал знаменитость.

Также жена экс-футболиста на днях делилась постом, где показала, что подарила Дэвиду на Рождество. Так, супруги показались у курятника. А когда Виктория спросила у мужа, что же он получил на праздник, его ответ насмешил поклонников: "Курей и петушка".

Так что звездные супруги в забавных новогодних шапочках Санта Клауса покормили новое хозяйство под открытым небом.

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