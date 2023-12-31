Где Дженнифер Лопес и Бен Аффлек будут праздновать Новый год

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили встретить Новый год на карибском острове Сен-Бартелеми, передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk.

Папарацци заметили звездную пару во время предпраздничного шопинга: они улыбались, держались за руки и просто наслаждались временем наедине. Для своего выхода Джей Ло выбрала легкое летнее платье, которое дополнила сумкой Chanel. А Бен был в белой рубашке и джинсах.

Напомним, ранее в Сети ходили слухи, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека проблемы в отношениях. Таблоиды писали, что певице не нравится, что актер так много времени проводит со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер.

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