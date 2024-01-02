Бросали кольца в море и жгли совместные фото

В этом году Голливуд потерял сразу несколько крепких звездных союзов: Мэрил Стрип и Дон Гаммер, Венсан Кассель и Тина Кунаки, Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс, а также другие знаменитости закончили свои истории любви в 2023-м. Впрочем, не только Голливуд. Как передает Day.Az, кто из зарубежных звезд развелся в уходящем году - в материале "Газеты.Ru".

Бритни Спирс и Сэм Асгари

В середине августа американская поп-певица Бритни Спирс и фитнес-тренер Сэм Асгари расстались - спустя год и два месяца после пышной свадьбы. По данным таблоидов, разлад между супругами случился еще весной - певица закатывала мужу истерики и подвергала домашнему насилию, из-за чего Асгари часто не ночевал дома. Последней каплей стали слухи об изменах Спирс: пара сильно поссорилась, Асгари съехал из их общего дома и подал на развод, указав причиной "непримиримые разногласия". В конце ноября источник из близкого окружения певицы сообщил журналистам, что бывшие влюбленные все же "сохранили дружеские отношения", Спирс оплачивает Асгари аренду квартиры в центре Лос-Анджелеса и планирует выписать бывшему мужу солидный чек, чтобы завершить бракоразводный процесс.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер

В начале мая супруга Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала на развод с актером после 18 лет брака. В своем заявлении жена артиста сослалась на "непримиримые разногласия" и попросила суд назначить совместную опеку над тремя детьми. Позже стало известно, что Баумгартнер отказалась съезжать из особняка актера и запросила у него алименты в $248 тыс. на содержание детей в их "привычном образе жизни". В ответ Костнер заявил, что считает $50 тыс. в месяц "разумной" суммой, обвинил экс-супругу в нарушении условий брачного контракта и растрате средств с его кредитной карты. После нескольких месяцев судебных тяжб бывшие влюбленные пришли к соглашению: Кристин Баумгартнер получила от актера $1,45 млн на покупку нового жилья и алименты в размере $63 тыс.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

В середине сентября распалась еще одна "примерная" голливудская пара: Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс объявили о разводе после 27 лет брака. По словам самих экс-влюбленных, они решили расстаться, чтобы продолжить свой "индивидуальный рост". Позже источник из близкого окружения пары рассказал журналистам, что Джекман и Фернесс разводятся, поскольку в последние годы их отношения стали больше напоминать дружбу, нежели любовь. Инсайдер добавил, что брак актеров дал трещину во время пандемии и окончательно "разрушился" из-за забастовки Гильдии сценаристов.

Софи Тернер и Джо Джонас

В начале осени о расставании объявили звезда "Игры престолов" Софи Тернер и участник группы Jonas Brothers Джо Джонас. По данным инсайдеров, причиной разрыва стали слишком разные стили жизни супругов: Тернер всегда любила развлекаться, а Джонас - сидеть дома. Сами бывшие влюбленные заявили, что решение о разводе было обоюдным, и попросили оставить их в покое ради детей. Позже стало известно, что Джонас отозвал свой иск о разводе, чтобы добиться мирного решения вопроса совместной опеки над двумя дочками в досудебном порядке.

Венсан Кассель и Тина Кунаки

В апреле Daily Mail сообщил о разводе актера Венсана Касселя и модели Тины Кунаки. Сами бывшие влюбленные никак не прокомментировали свой разрыв, однако многочисленные таблоиды настаивали на том, что причиной расставания пары стала измена Кунаки. Впрочем, Кассель не особо долго грустил в одиночестве: в конце сентября его засняли с новой возлюбленной - бразильской моделью Нарой Баптистой, которая, по мнению многих фанатов, невероятно похожа на Кунаки.

Мэрил Стрип и Дон Гаммер

В конце октября стало известно, что актриса Мэрил Стрип и скульптор Дон Гаммер расстались после 45 лет брака. В своем заявлении бывшие влюбленные уточнили, что с 2017 года живут раздельно, но также подчеркнули: несмотря на выбор "жить разными жизнями, они всегда будут заботиться друг о друге". При этом официально на развод Стрип и Гаммер так и не подали. Актриса до сих пор появляется на публичных мероприятиях с обручальным кольцом на пальце.

Ариана Гранде и Далтон Гомес

В середине июля таблоиды сообщили, что певица Ариана Гранде рассталась со своим мужем - агентом по недвижимости Далтоном Гомесом. По данным журналистов, отношения между бывшими влюбленными закончились еще в декабре 2022 года, но пара не торопилась с разводом, чтобы не выносить на публику все детали своего расставания. В конце сентября Гранде и Гомес одновременно подали на развод, указав в качестве причины разрыва "непримиримые разногласия".

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