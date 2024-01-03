Подруга Селены Гомеc впервые рассказала об отношениях с певицей

Подруга Селены Гомес, Франсиа Рэйса, которая пожертвовала ей свою почку, честно рассказала об отношениях с певицей, передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk.

Девушка призналась, что долгое время не общалась с актрисой. "Мне до сих пор кажется безумием, что люди были настолько заинтересованы нашей дружбой. На самом деле мы почти не разговаривали шесть лет. Особенно в прошлом году мы вообще не общались", - рассказала она в интервью USA Today.

Как мы писали ранее, в 2017 году Селене Гомес потребовалась серьезная операция. У певицы отказали почки из-за волчанки. Ее состояние ухудшалось с каждым днем. К счастью, на помощь пришла подруга звезды - Франсиа Рэйса. Девушка предложила себя в качестве донора почки и спасла жизнь подруге.

Прошлой осенью между ними произошел скандал. В интервью Селена заявила, что самый близкий человек в Голливуде для нее - Тейлор Свифт. Это признание сильно задело Рэйсу, она отписалась от певицы. Однако позже все-таки девушки помирились.

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