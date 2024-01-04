Сын Алена Делона обвинил свою сестру в сокрытии правды об отце

Антони Делон, сын известного французского актера Алена Делона, обвинил свою сестру Анушку в сокрытии информации о когнитивных нарушениях у их отца. Он заявил в интервью журналу Paris Match, что его сестра не сообщила ему и их брату о том, что в период с 2019 по 2022 годы Ален Делон проходил пять когнитивных тестов в клинике в Швейцарии и не смог пройти ни один из них, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Антони Делон считает, что скрытие этой информации ставит отца в положение психологической слабости и уязвимости. Он также сообщил, что Анушка была контактным лицом в клинике и действовала в личных интересах, не проинформировав о проблемах со здоровьем отца. По словам Антона Делона, он уже обратился в правоохранительные органы по этому поводу, но заявление, которое он подал, не дает оснований для последующего судебного преследования Анушки Делон.

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