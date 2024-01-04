Джо Джонаса заподозрили в новом романе после развода со звездой «Игры престолов»

Певца Джо Джонаса заметили вместе с моделью Сторми Хенли на фоне развода исполнителя со звездой "Игры престолов" Софи Тернер. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джонас и Хенли прибыли в частный аэропорт в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас, а затем вместе покинули его. При этом неизвестно, улетели ли звезды одним и тем же рейсом обратно. Представители предполагаемой пары пока никак не прокомментировали сообщения о романе звезд.

3 сентября стало известно, что Тернер и певец Джо Джонас разводятся. Спустя несколько дней инсайдер из окружения пары заявил, что участник коллектива Jonas Brothers подал на развод с актрисой из-за ее "постоянных вечеринок". Затем в прессе появились слухи о том, что Тернер страдала от послеродовой депрессии, а выходить в свет ее заставлял муж.

Сейчас в Нью-Йорке идет суд по делу о разводе Тернер и Джонаса. На время суда актриса с дочерями живет в квартире Тейлор Свифт.

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