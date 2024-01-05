Селена Гомес оставит музыку ради кино

Певица Селена Гомес призналась, что планирует выпустить еще один альбом, а затем завершить свою карьеру исполнительницы. Ее слова передает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Чувствую, что у меня в запасе еще есть альбом, но я, вероятно, выберу актерскую карьеру. Захочу расслабиться, потому что устала", - призналась артистка.

По словам Гомес, она всегда мечтала быть актрисой, а не певицей - музыкальную карьеру она воспринимала как увлечение. В начале карьеры, призналась певица, ей нравилось совмещать пение и актерство, отметив, что "гастроли были очень веселыми". Однако по мере взросления и роста популярности Гомес поняла, что ей "хотелось бы найти что-то, на чем можно остановиться".

Свой дебютный альбом "Stars Dance" Гомес выпустила в 2013 году, который на момент премьеры удостоился первой строчки в рейтинге US Billboard Hot 200. Потом певица выступила еще три альбома - в последний вошел хит исполнительницы "Rare".

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