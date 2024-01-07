Cтартовал большой Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс. Во время церемонии Мерил Стрип назвала лучший фильм 2023 года, который помог спасти всю киноиндустрию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk, eе слова цитирует The Hollywood Reporter.

Голливудской актрисе дали возможность вручить награду коллеге Кэри Маллиган. Однако, выходя на сцену, она не упустила возможность, поздравить Билли Айлиш и ее брата Финнеаса, которые получили награду за саундтрек к фильму "Барби" Греты Гервиг.

"Билли и Финнеас, вы заложили бомбу любви в "Барби". Вы спасли кино в прошлом году и сохранили нам работу. Вы порадовали людей всех поколений и гендеров, держитесь на этой волне, ребята, пока не состаритесь и не измучитесь, как я", - призналась Мерил.

Фильм "Барби" стал самой громкой премьерой 2023 года. Его не только смотрели, но и розовый захватил всю фэшн-индустрию.

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