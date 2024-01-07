В Баку пройдет новый Международный музыкальный фестиваль DREAM FEST

С 24 по 28 июля в Баку на живописном побережье курортного городка Sea Breeze Resort развернется главное событие лета - новый Международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2024, сообщили Day.Az в пресс-службе организаторов мероприятия.

Во время музыкального фестиваля ZHARA FEST в Дубае, организатор и инициатор события народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) сделал официальное заявление о запуске фестиваля нового международного уровня DREAM FEST 2024, который пройдет с 24 по 28 июля в столице Азербайджана.

DREAM FEST - это атмосфера легендарного фестиваля на берегу Каспийского моря, который станет еще глобальнее. География стран исполнителей расширится до мирового масштаба: Россия, Азербайджан, Грузия, Турция и т.д. Зрителей ждет пять дней грандиозного open-air на берегу Каспийского моря, невероятное шоу и выступления 250 артистов.

"Летом в Sea Breeze Resort пройдет музыкальный фестиваль Dream Fest - впечатляющее событие в истории мировых музыкальных фестивалей. Мы хотим привнести абсолютно новый взгляд на фестивальную культуру. В Dream Fest примут участие музыканты из разных стран, звезды "Евровидения" разных лет. Невероятный масштаб и как всегда грандиозные планы", - комментирует организатор фестиваля Эмин Агаларов.

Мероприятие пройдет в Баку, на территории Sea Breeze Resort. Это место стало неотъемлемой частью проведения нашумевших музыкальных фестивалей высокого уровня.

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