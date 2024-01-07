Как Джим Керри отпраздновал свой 62-й день рождения

То, что Джим Керри - не суеверный человек, мы уже выяснили. Иначе как можно объяснить его празднование дня рождения за 10 дней до самого события?

Как передает Day.Az, актера заметили в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, где он встречал приглашенных гостей на свой 61-й день рождения. Звезда "Маски" с распущенными волосами в коричневом блейзере и темных брюках ходил с подарками в руках и выглядел весьма довольным, но тревожным. Среди гостей были: телеведущий Джимми Киммел, кинозвезды Адам Сэндлер и Дастин Хоффман, а также другие звездные друзья Керри. Тот случай, когда желание поскорее получить подарки взяло верх...

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