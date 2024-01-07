Кэтрин Зета-Джонс вместе с 79-летним Майклом Дугласом встали на лыжи

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс вместе с мужем, американским актером Майклом Дугласом порадовалась снегу после отдыха в Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, Кэтрин и Майкл прилетели на восточное побережье США, где в этом году выпало аномальное количество снега. Так, они оделись в лыжные костюмы и принялись за зимние развлечения. В частности, влюбленные в объятиях попозировали на лыжах среди заснеженных лесов.

К слову, актриса не стала упускать случая и также пофотографировалась наедине на фоне белоснежных безлюдных гор. Смешным оказался головной убор Зеты-Джонс. Для катания на лыжах звезда выбрала шапку, на которой сверкал узор короны.

"Давненько я не видела снега. Восточное побережье дождалось первого снегопада за несколько лет", - написала Кэтрин в фотоблоге.

Новый год Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отпраздновали вместе с детьми в Индии. Семья наслаждалась совместным обедом с видом на Бенгальский залив. А вечером звездные супруги отправились на новогоднее действо, где наделали романтических фото.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!