Майклу Болтону сделали операцию по удалению опухоли мозга

Известный американский певец Майкл Болтон перенес операцию по удалению опухоли в мозге.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, об этом исполнитель хита "Said I Loved You... But I Lied" рассказал лично на странице Facebook. Артист оставил пост, в котором признался, что опухоль в мозгу у него нашли перед новогодними праздниками:

"Я хочу начать с того, что пожелаю всем счастливого и здорового нового года! Я также хочу поделиться тем, что 2023 год завершился для меня очень неожиданными вызовами. Перед праздниками оказалось, что у меня опухоль головного мозга, которая требует немедленной операции. Благодаря моей невероятной медицинской команде операция прошла успешно. Сейчас я восстанавливаюсь дома в окружении огромной любви и поддержки моей семьи", - рассказал Болтон.

Также певец сообщил поклонникам, что следующие несколько месяцев он будет уделять время восстановлению, поэтому вынужден временно прервать свои гастроли.

"Мне всегда тяжелее всего разочаровывать своих поклонников или откладывать шоу, но не сомневайтесь, что я упорно работаю, чтобы ускорить свое выздоровление и вскоре вернуться к выступлениям", - пообещал звезда.

Отметим, что Майкл Болтон приобрел всемирную известность на рубеже 1990-х. Он покорил вершину американских чартов и выиграл несколько премий "Грэмми" за кавер-версии соул-хитов шестидесятых, таких как When a Man Loves a Woman.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!