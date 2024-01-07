Ален Делон подаст иск в суд на сына

Легендарный французский актер Ален Делон был возмущен заявлениями сына Энтони в одном из интервью известному французскому изданию.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, так, сын звезды долгое время в СМИ откровенно рассказывал о тяжелом состоянии отца после двух инсультов. Недавно Энтони Делон признался, что его самому родному человеку трудно смириться со своим "ослабленным состоянием здоровья" и он чувствует себя "униженным". И даже добавил, что это "последнее Рождество" 88-летнего папы.

"Он мало говорит через усталость. Его раздражает, когда мы просим повторить сказанное, потому что его речь не всегда четкая, а голос - тихий", - заявил Энтони Делон о своем отце в интервью Paris Match.

Это послужило причиной раскола в семье. Больной актер не согласен с такими заявлениями. Поэтому через несколько часов после выхода интервью адвокат Алена заявил, что они собираются подать иск в суд за "шокирующую информацию в СМИ". И добавил, что знаменитость "уже не может терпеть заявления Энтони, который постоянно говорит ему, что он старец", пишет the Guardian.

Отметим, еще несколько лет назад сам Ален Делон рассказывал, что при ухудшении состояния его здоровья он уйдет из жизни с помощью эвтаназии. Впрочем, тогда Энтони не поддержал такую идею отца. Зато пообещал быть рядом и поддерживать папу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!