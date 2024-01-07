Сандра Буллок показала, как развеяла прах умершего мужа

Американская актриса Сандра Буллок воплотила свое обещание, которое дала своему умершему мужу, фотографу Брайану Рэндаллу.

Об этом рассказала сестра Буллок Гезин Буллок-Прадо. На странице в Instagram женщина разместила живописный кадр с зимним пейзажем возле реки на рассвете. По словам сестры Сандры Буллок, актриса обещала любимому, что привезет его к реке. Звезда развеяла прах мужа над рекой:

"С днем рождения, Брай. Сэнди привезла тебя к реке, как обещала", - подписала фотографию Гезин Буллок-Прадо.

Напомним, что о смерти мужа Сандры Буллок, фотографа Брайана Рэндалла стало известно в августе 2023 года. Любимый артистки в течение трех лет страдал от тяжелой болезни - бокового амиотрофического склероза.

Ради любимого Буллок остановила свою актерскую карьеру и бросила все силы на то, чтобы быть рядом с мужем в важный момент, когда он нуждался в поддержке.

Сандра Буллок и Брайан Рэндалл познакомились в 2015 году на дне рождения сына актрисы. И тогда начали встречаться. Общих детей у влюбленных не было.