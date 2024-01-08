Marvel планирует выпустить на большой экран только «Дэдпул 3» в 2024 году

"Дэдпул 3" - единственный фильм Marvel, который выпустят в 2024 году. Исторические голливудские забастовки, возможно, закончились, но их влияние все еще ощущается в Marvel.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ, единственным релизом Marvel в 2024 году станет "Дэдпул 3" с Райаном Рейнольдсом в главной роли, который должен появиться на больших экранах 26 июля.

С момента дебюта "Железного человека" в 2008 году поклонники комиксов привыкли к тому, что студия супергероев выпускает несколько новых фильмов каждый год. Например, в 2018 году было выпущено три фильма Marvel, а в 2019 году - еще три. В 2020 году фильмы Marvel не вышли на экраны, поскольку пандемия Covid закрыла кинотеатры по всему миру. Однако затем, в 2021 году, вселенная супергероев пополнилась четырьмя фильмами: "Черная вдова", "Шанг-Чи и легенда о десяти кольцах", "Вечные" и "Человек-паук: пути домой нет". В 2022 и 2023 годах были выпущены три фильма Marvel соответственно. Тем не менее, обычно плотный график релизов был нарушен из-за забастовок.

Первоначально на 2024 год были запланированы еще два фильма, но с тех пор они были отложены. "Капитан Америка: О дивный новый мир", в котором Энтони Маки получит знаменитый щит капитана, перенесен на февраль 2025 года. Тем временем, команда антигероев "Тандерболты" перенесена на июль 2025 года.

В то время как "Дэдпул 3" станет единственным шансом увидеть героев Marvel в кинотеатрах в 2024 году, ожидается, что студия выпустит несколько новых шоу на стриминговом сервисе Disney+.

Среди них новый сериал "Эхо", основанный на персонаже Алаквы Кокс, который впервые был представлен в "Соколином глазе" 2021 года. Дебют состоится 9 января.

Также ожидается, что "Агата: Дневники Даркхолда" поступит в эфир до конца года. В сериале Кэтрин Хан повторит свою роль ведьмы из популярного сериала "Видение Ванды".

Marvel также анонсировала ряд анимационных сериалов, в том числе "Глаза Ваканды", вдохновленные Черной пантерой, возрождение "Людей Икс", известное как "Люди Икс '97". Помимо последствий забастовок, компания Marvel также имела дело с недавним обвинением Джонатана Мейджорса в нападении на звезду "Человека-муравья и осы: Квантомания". В результате предстоящий пятый фильм студии "Мстители" был переименован.

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