Школа из «Как стать принцессой» продана за 6,5 млн долларов

Школа из фильма "Как стать принцессой" была продана за 6,5 млн долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk, TMZ сообщает, что "средняя школа" в Сан-Франциско нашла покупателя спустя три месяца поисков. Вилла состоит из четырех спален, такого же количества ванных комнат, 12 других комнат.

Конечно, в ней также идеально нашли свое место лифт, тренажерный зал, медиазал, прачечная и гараж. Также тут есть сад на крыше с летней кухней и местом для костра. И все это с видом на залив Сан-Франциско.

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