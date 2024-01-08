Ханде Эрчел» начала подготовку к свадьбе

Турецкая модель и актриса Ханде Эрчел и ее жених, миллиардер Хакан Сабанджи, готовятся к свадьбе, сообщает Albawaba, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По некоторым данным, торжество намечено на лето 2024 года. Избранник Эрчел является наследником одной из самых богатых турецких семей. Его отец, Омер Сабанджи, - председатель совета директоров Densa Shipping Holding.

В марте прошлого года Эрчел рассталась с актером Керемом Бюрсином, с которым сыграла пару в сериале "Постучись в мою дверь". Бюрсин исполнил в нем роль Серкана Болата, широко известного российской публике.

"Постучись в мою дверь" - турецкий телесериал, снятый в жанре романтической комедии. Проект состоит из двух сезонов, вышедших в 2020 и 2021 годах. В центре сюжета - история отношений флористки Эды Йылдыз (Ханде Эрчел) и владельца крупной фирмы Серкана Болата (Керем Бюрсин).

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