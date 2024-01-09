Дженнифер Лопес объяснила, почему Бен Аффлек грустил на премии
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Аффлек появились вместе на премии "Золотой глобус - 2024". Об этом сообщает US Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Журналисты на премии спросили у Дженнифер Лопес: "Почему у Бена такое несчастное выражение лица?" Она сразу поспешила уверить, что у него все в порядке.
"У Бена все хорошо. Позвольте мне сказать, вам совсем не нужно беспокоиться о нем. У Бена хорошо идут дела, он счастлив. Сейчас находится здесь, его номинировали. Я расслаблена и не понимаю, что так напрягает людей", - сообщила Лопес.
На красной ковровой дорожке Дженнифер Лопес снялась в платье-бюстье с пышными рукавами. Она дополнила образ ослепительными украшениями Boucheron, клатчем Judith Leiber и туфлями на каблуках Christian Louboutin. Ей также сделали укладку с локонами и вечерний макияж.
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