Звезда «Великолепного века» отпраздновала 3-летие дочери в стиле «Маши и медведя»

Турецкая актриса, известная ролью Хюррем-султан в сериале "Великолепный век", Мерьем Узерли устроила день рождения для дочери в стиле российского мультфильма "Маша и медведь". Снимками в образах она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актриса переоделась в костюм Маши и украсила всю комнату фигурными шариками из мультфильма и плюшевыми игрушками.

"С днем рождения, моя любовь! Мы все тебя очень любим!" - написала Узерли.

Мерьем Узерли - мать двоих детей. В 2011 году актриса начала встречаться с турецким бизнесменом Джаном Атешем. Они были помолвлены, однако в 2013 году расстались. Во время разрыва оказалось, что Узерли беременна от Атешема. В 2014 году знаменитость родила дочь Лару.

После разрыва с Джаном Атешем актриса встречалась с турецким бизнесменом Альпом Озджаном, а также турецким актером Чаглара Эртугрулом. В 2021 году Мерьем Узерли стала мамой во второй раз. Она родила дочь Лили от американского бизнесмена, имя которого звезда не сообщает. В ноябре 2022 года актриса призналась, что рассталась с отцом своего второго ребенка.

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