Брат Маколея Калкина получил «Золотой глобус» за сериал «Наследники»

Брат Маколея Калкина, актер Киран Калкин получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер в драматическом сериале" за роль в сериале "Наследники", сообщает CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Еще два актера удостоились престижной награды за роль в этом проекте: награда "Лучший актер второго плана в мини-сериале" досталась Мэттью Макфэдиену, а "Лучшую актрису в драматическом сериале" заслужила другая звезда "Наследников" Сара Снук.

"Золотой глобус" вручается ежегодно в начале года за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе. Также каждый год принято выбирать нового ведущего для мероприятия.

Британский комик Рики Джервэйс завоевал "Золотой глобус" в номинации комедийного жанра (стендап), однако сам лично не пришел на церемонию награждения. Он выиграл первую в истории церемонию награду за лучшую роль в стендапе на телевидении, до этого у "Золотого глобуса" не было такой номинации. Японский режиссер Хаяо Миядзаки впервые получил премию "Золотой глобус" за свой новый фильм "Мальчик и птица".

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