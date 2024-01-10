Стало известно о разводе Лизы Боне и Джейсона Момоа

Актриса Лиза Боне подала документы на развод с Джейсоном Момоа. Звездная пара анонсировала расторжение брака еще в 2022 году, как передает Day.Az об этом сообщает издание The Guardian.

"Лиза Боне подала на развод с Джейсоном Момоа спустя 18 лет после того, как два актера стали парой", - уточнили в публикации.

56-летняя Боне подала документы о расторжении брака с 44-летним Момоа в окружной суд Лос-Анджелеса. В качестве причины развода указаны "непримиримые разногласия". Кроме того, они должны иметь совместную опеку над своей 16-летней дочерью и 15-летним сыном. Судья примет решение о разводе в течение полугода.

По данным издания, актриса познакомилась с актером в 2005 году. Но поженились они в 2017 году. Это был первый брак для Момоа и второй для Боне, которая ранее уже была замужем за музыкантом Ленни Кравицем.

До этого звезда "Аквамена" пояснил, что сделал акцент на том, что публично поделился семейными новостями не ради шумихи в прессе, а для того, чтобы в дальнейшем "жить честно и достойно".

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