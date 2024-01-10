Почему Бен Аффлек и Дженнифер Лопес постоянно ссорятся

Хоть Дженнифер Лопес и Бен Аффлек и выглядят счастливыми, иногда их ловят за ссорами и небольшими размолвками, которые зачастую проходят на публике. Журналисты выяснили, в чем причина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Daily Mail.

Пара поймали за бурным выяснением отношений на Сен-Бартсе в прошлом месяце, иногда журналисты и случайные свидетели видели, как Дженнифер одергивала мужа, а потом они дулись и не разговаривали какое-то время, прежде, чем снова выглядеть идеальной парой.

Инсайдеры утверждают, что Бен Аффлек предпочел бы больше уединения, но знает, что его жена любит, когда ее фотографируют, любит находиться в центре внимания и позировать на красной дорожке.

51-летнего Аффлека, у которого долгое время были непростые отношения с папарацци, часто можно увидеть удрученным и дико жестикулирующим в сторону 54-летней певицы.

Лопес настаивала, что ее муж "счастлив", когда его спросили об их небольших ссорах на церемонии вручения "Золотого глобуса" в воскресенье вечером, где ее также неловко спросили , откуда она знает, что это ее "последний" брак .

Но источник, похоже, навсегда развеял это заблуждение и сообщил эксклюзивно: "У Бена и Джен дела идут очень хорошо... Часто мы видим Бена расстроенным, потому что он просто ненавидит папарацци, которые всегда следуют за ним и Джен".

Инсайдер сообщил, что он старается сохранить часть своей личной жизни в тайне и потому на фото его часто можно увидеть хмурым. Но это не потому что Аффлека раздражают Дженнифер, или те близкие, кто оказался с ним рядом в этот момент. Просто его бесят навязчивые фотографы.

"Бену не нравятся фотографии с красной дорожки или фотографы, когда они занимаются обычной жизнью. Он знает, что Джен это любит, поэтому иногда это приводит их к ссоре, но в конце концов они возвращаются друг к другу, чтобы быть счастливыми. Иногда жить жизнью, которую они живут как знаменитая пара, может быть непросто, потому что Бен просто хочет сходить в ресторан или выпить кофе, покончить со всем этим и просто иметь больше уединения - но Джен полностью готова к вниманию", - сообщил инсайдер.

Он уточнил, что хоть Дженнифер и Бен ссорятся иногда, на их отношения это никак не влияет. Они счастливы.

Пара, которая впервые расторгла помолвку в 2004 году, воссоединилась во время пандемии и сказала "да" в Маленькой белой свадебной часовне в Лас-Вегасе прошлым летом. Месяц спустя последовала более пышная церемония в поместье Аффлека в Джорджии.

У Лопес есть близнецы Эмма и Макс от бывшего мужа Марка Энтони.

До воссоединения с Аффлеком она была помолвлена ​​с профессиональным бейсболистом Алексом Родригесом.

Бен Аффлек был женат на актрисе Дженнифер Гарнер с 2005 по 2018 год. У них есть общие дочери Вайолет, Серафина, 13 лет, и сын Сэмюэл, 10 лет.

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