Стало известно, когда возобновятся съемки четвертого «Аватара»

Режиссер Джеймс Кэмерон приступит к съемкам "Аватара 4" в феврале 2024 года. Об этом рассказал актер Сэм Уортингтон в интервью People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Звезда "Аватара" заявил, что продолжение фэнтезийной франшизы планирует стать "чем-то большим", нежели зрители "могут себе представить". Премьера четвертого "Аватара" запланирована на 2029 год.

В ноябре 2023 года, режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что третья часть "Аватара" будет выпущена в декабре 2025 года. В ней главные герои фильма - землянин Джейк Салли (Сэм Уортингтон) и инопланетянка Нейтири (Зои Салдана) - отправятся на другие планеты системы Альфа-Центавра.

Премьера фильма "Аватар: Путь воды" - второй части - состоялась 6 декабря 2022 года. Лента собрала в прокате $2,243 млрд и стала третьим самым кассовым фильмом в истории, обогнав "Титаник". В последней на данный момент части воспитывающие детей Джейк Салли и Нейтири с планеты Пандора вынуждены в очередной раз противостоять землянам.

Первая лента франшизы вышла в 2009 году, а затем картина удерживала рекорд по кассовым сборам на протяжении 10 лет.

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