Дуа Липа посетила «Золотой глобус» в платье Schiaparelli и не смогла в нем сесть

Британская певица и модель Дуа Липа посетила премию "Золотой глобус" в наряде модного бренда и не смогла в нем сесть. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

28-летняя исполнительница выбрала для выхода в свет обнажающее плечи черное платье Schiaparelli с золотистой отделкой. Предмет гардероба облегал фигуру звезды до колен, представляя собой жесткий каркас, который заканчивался пышной юбкой.

Так, на размещенных кадрах видно, как артистка пытается присесть на стул, однако из-за структуры одежды ей приходится занять диагональное положение. "Спасибо "Золотому глобусу" за такой прекрасный вечер. Не хватало только кресла с откидной спинкой", - пошутила в подписи певица.

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