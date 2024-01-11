Марго Робби предстала в эффектном черном платье

Сезон наград 2024 года в полном разгаре. Этим воскресеньем прошла церемония вручения премии "Золотой глобус", а накануне - Governors Awards Академии кинематографических искусств и наук.

Как передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk, eе ежегодно вручают перед "Оскаром" за выдающиеся заслуги в индустрии кино.

Красная дорожка Governors Awards, конечно, не такая яркая, как на "Оскаре": гостей собирается меньше, а образы подбирают гораздо скромней. Но тем не менее из года в год нам есть что посмотреть и обсудить. Например, Марго Робби, которая в этот раз смогла выбраться из заложников розового цвета и фильма "Барби" и прийти в цвете антагонисте - черном.

На гала-вечер церемонии в Ovation Hollywood актриса пришла в черном платье Celine с эффектным декольте, которое украшают множество камней. Дополнила образ Марго Робби серьгами, идеально сочетающимися с ее платьем.

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