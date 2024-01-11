Натали Портман заподозрили в разводе из-за одной детали ее образа

Американскую актрису Натали Портман заподозрили в разводе с мужем, известным французским танцовщиком и хореографом Бенжаменом Мильпье, из-за одной детали ее образа на премии Annual Governors Awards. Снимки публикует Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

42-летняя знаменитость появилась на ковровой дорожке в вечернем платье черного цвета с вырезом в области декольте. При этом волосы она распустила и уложила волнами. Среди прочего визажисты сделали ей макияж в бронзовых оттенках, а на губы нанесли ярко-красную помаду. В руках телезвезда держала клатч с золотой фурнитурой.

Журналисты обратили внимание на украшения Портман, а именно на отсутствие на ее пальце обручального кольца. Таким образом репортеры заподозрили актрису в расставании с супругом, которого ранее обвинили в измене.

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