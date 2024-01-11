Кошка Тейлор Свифт заработала $97 миллионов

Кошка 34-летней американской певицы Тейлор Свифт по кличке Оливия Бенсон заработала 97 миллионов долларов, став одной из самых богатых животных в мире.

К тому же, ее состояние больше чем в два раза выше, чем у нового бойфренда ее хозяйки, звезды НФЛ Трэвиса Келси с его 40 миллионами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, рейтинг самых богатых животных опубликовал ресурс AllAboutCats.com. В нем любимица артистки уступила только знаменитой кошке по кличке Нала со 100 миллионами долларов.

Оливия Бенсон - кошка породы скоттиш-фолд. Она появилась у певицы в 2014 году и была названа в честь персонажа Маришки Харгитей из сериала "Закон и порядок: Специальный корпус".

Животное "разработало свою собственную линию товаров и снималось во многих высокобюджетных рекламных роликах, в том числе для таких брендов как Diet Coke и Ned Sneakers". Оливия Бенсон также снималась в клипах своей хозяйки "Blank Space" и "Me!".

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