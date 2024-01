Певица Дженнифер Лопес высмеяла свои предыдущие браки в новом клипе "Can't Get Enough". Как передает Day.Az, он опубликован на YouTube.

В клипе режиссера Дэйва Мейерса Лопес в наряде невесты общается с разными мужьями на разных свадьбах, пока гости бракосочетаний делают ставки на то, сколько продлится очередной брак, и называют букет новобрачной, который бросает певица, проклятым.

"Она не слушает", "Она думает, что я ее работник", "А добавь к этому постоянные нападки и критику", - жалуются друг другу "бывшие избранники" звезды.

"Can't Get Enough" - первый сингл с девятого альбома Лопес "This Is Me... Now", который выйдет 16 февраля и будет первой студийной пластинкой певицы с выхода "A.K.A." в 2014 году.

Сейчас Дженнифер Лопес замужем в четвертый раз - за актером Беном Аффлеком, первая помолвка с которым разрушилась в 2002 году. Она также в разные годы была замужем за официантом Оджани Ноа, танцором Крисом Джаддом, певцом Марком Энтони, от которого родила детей Макса и Эмму. Несколько лет Лопес встречалась со спортсменом Алексом Родригесом, но отношения не закончились браком.

