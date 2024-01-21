Селена Гомес сыграет известную певицу в кино

Актриса Селена Гомес получила новую роль в кино. Daily Mail сообщает, что знаменитость сыграет легенду кантри-музыки Линду Ронстадт в биографическом фильме, передает Day.Az.

Лента сейчас в разработке. Над картиной будут работать менеджеры Линды Ронстадт Джон Бойлан и Джеймс Кич. О том, кто еще из актеров сыграет в фильме, пока ничего неизвестно. Дата выхода байопика не раскрывается. Недавно Селена Гомес выкладывала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с мемуарами Линды Ронстадт, которые получили название "Простые мечты: музыкальные мемуары". Видимо, таким образом актриса намекала поклонникам на предстоящий проект.

Линда Ронстадт - американская певица. Звезда начала свою карьеру в середине 60-х. В 1970-х музыкальные критики провозгласили ее "королевой кантри-рока". Она записала тридцать альбомов и стала обладательницей одиннадцати премий "Грэмми". Самыми популярными песнями Линды Ронстадт считаются "Long Long Time", "You're No Good", "Blue Bayou".

Селена Гомес решила отказаться от общения в социальных сетях после того, как появились слухи, что Кайли Дженнер якобы запретила Тимоти Шаламе фотографироваться с певицей на "Золотом Глобусе". Однако спустя сутки после инцидента сам актер в разговоре с журналистами опроверг эту информацию.

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