Раскрыта первая роль Леонардо ДиКаприо в текущем году

В ноябре Леонардо ДиКаприо исполнилось 49 лет. В недавнем интервью актер признался, что в ближайшее время не намерен завершать карьеру.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Peopletalk, актеру поступило новое предложение.

Голливудская звезда снимется в новом фильме Пола Томаса Андерсона ("Нефть", "Призрачная нить") с бюджетом 100 миллионов долларов. Помимо него, в картине сыграют Реджина Холл ("Чужая ненависть", "Законопослушный гражданин") и Шон Пенн ("Таинственная река", "Невероятная жизнь Уолтера Митти"). Название картины пока неизвестно.

Но удалось узнать, что производство ленты начнется уже в этом году в Калифорнии, а события будут разворачиваться в наши дни.

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