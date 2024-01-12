Натали Портман подтвердила развод с мужем-изменником после 11 лет брака

Американская актриса Натали Портман развелась с мужем-изменником, танцором Бенжаменом Мильпье.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, в разговоре с журналистами издания Wall Street Journal звезда Голливуда рассказала, что сейчас вместе с детьми живет в Париже. Тем временем о своем муже артистка вообще не упомянула. Это стало подтверждением того, что после 11 лет брака Натали Портман развелась с Бенжаменом Мильпье.

Кстати, светские мероприятия актриса начала посещать без танцора. Кроме того, Портман перестала носить обручальное кольцо, в частности, на церемонии вручения "Золотой глобус" знаменитость была без свадебного украшения, хотя раньше его постоянно носила.

В общем, слухи о разводе знаменитости с мужем начали распространяться в августе прошлого года. Тогда стало известно, что Мильпье изменил Портман с молодой любовницей. Актриса, похоже, не смогла простить возлюбленному. У бывших супругов двое детей - 12-летний сын Алеф и 6-летняя дочь Амалия.

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