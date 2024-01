Посмертные мемуары дочери Элвиса Пресли выйдут осенью 2024 года

Мемуары о жизни Лизы Марии Пресли будут выпущены 15 октября нынешнего года, как заявляет издательство Random House. Книга пока не имеет названия. Финансовые условия не разглашаются.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, по словам издателя, мемуары "в основном" состоят из слов Лизы Марии, а ее дочь Райли Кио "заполняет пробелы" из собственной памяти. Лиза Мария, которая умерла 12 января 2023 года, попросила дочь помочь ей закончить мемуары, фрагменты которых она записала на пленку.

Официальный синопсис безымянной книги гласит: "Рожденная в американском мифе и выросшая в дебрях Грейсленда, Лиза Мария Пресли никогда не была по-настоящему понята... до сих пор. До своей смерти в 2023 году она годами работала над сырыми, захватывающими, единственными в своем роде мемуарами, записывая бесчисленные часы потрясающе уязвимой ленты, которая, наконец, была помещена на страницу ее дочерью Райли Кио".

Издательство Random House поделилось, что перед смертью Лиза Мари попросила Райли помочь ей закончить мемуары.

Анонс мемуаров состоялся за день до годовщины смерти Лизы Марии 12 января 2023 года. "Райли знала, что пришло время для того, чтобы голос Лизы Мари был услышан", - добавил Random House. - Она слушала, как Лиза Мария рассказывала историю за историей о безусловной любви, которую она чувствовала от своего отца, о том, как она жила в Грейсленде, как в убежище от хаоса своей жизни. О сложных отношениях Лизы Марии с матерью Присциллой. О взрослении с постоянно щелкающими камерами у двери. О ее собственных бурных любовных историях и браках с Майклом Джексоном и Николасом Кейджем. О материнстве и сокрушительной потере ее сына, брата Райли Бенджамина Кио, который покончил с собой в 2020 году".

"Мало у кого была возможность узнать, кем на самом деле была моя мама, кроме того, что она была дочерью Элвиса, - отметила Кио. - Мне повезло, что у меня была такая возможность, и работа над подготовкой ее автобиографии к публикации была привилегией, хотя и горько-сладкой".

Лиза Мария Пресли скоропостижно скончалась в январе 2023 года в возрасте 54 лет из-за кишечной непроходимости, которая была осложнением бариатрической операции, которую она перенесла несколько лет назад. Тело предали земле на территории семейного поместья Грейсленд в Мемфисе, штат Теннесси, где она была в день смерти своего отца в 1977 году.

Лиза Мария была единственным ребенком Элвиса и Присциллы и выросла в Грейсленде. Она стала певицей и выпустила три альбома: To Who it May Concern, Now What и Storm & Grace. Тридцатичетырехлетняя Райли Кио, сегодня единственный попечитель Грейсленда, является актрисой. Она снялась в фильмах "Дейзи Джонс и шестерка" и "Золя".

Кио прочитает аудиокнигу для мемуаров, в которой также будет звучать голос Лизы Марии из вышеупомянутых записей. Она будет выпущена одновременно с печатным изданием.

"Я так рада поделиться своей мамой сейчас, в ее самом уязвимом и самом честном виде, и при этом я надеюсь, что читатели полюбят мою маму так же сильно, как и я", - добавила старшая внучка "короля рок-н-рола".

За четыре дня до своей смерти Лиза Мари выступила с речью возле Грейсленда в день рождения своего отца, а затем стала свидетелем того, как Остин Батлер выиграл "Золотой глобус" за роль Элвиса в биографическом фильме База Лурмана.

После смерти Лизы Марии и судебной тяжбы с ее бабушкой Присциллой, Кио стала единственным попечителем имущества своей матери (а также части имущества Элвиса), включая владение Грейслендом.

Внучка Элвиса написала в Instagram: "Для меня большая честь помочь выпустить книгу моей матери для нее. Ее автобиография выйдет в октябре вместе с @randomhouse, и вы можете сделать предзаказ уже сейчас".

