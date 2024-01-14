Гай Ричи работает над очередным боевиком с Красински и Портман

Режиссер "Большого куша" Гай Ричи снимет боевик "Источник вечной молодости" (в оригинале - "Fountain of Youth") для Apple. Об этом сообщает издание Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фильм расскажет о брате и сестре, принявших участие в масштабном ограблении. Они разыскивают таинственный родник, который по легенде дарует вечную жизнь. Сценарий к картине напишет Джеймс Вандербилт, известный по "Зодиаку" Дэвида Финчера.

В каст войдут Джон Красински и Натали Портман, другие актеры пока неизвестны. Съемки планируют начать в первом квартале 2024 года. Премьера предстоящего фильма не называлась.

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