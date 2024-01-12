У Дуа Липы новый роман

У певицы Дуа Липы появился новый возлюбленный. Об этом сообщает таблоид Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, Дуа Липа встречается с британским актером Каллумом Тернером. Знаменитостей заметили, когда они танцевали на вечеринке в Лос-Анджелесе после премьеры военного сериала "Властелины воздуха", которая состоялась 10 января. Источник таблоида сообщил, что 28-летняя певица пришла на мероприятие, чтобы поддержать своего нового партнера.

33-летний актер Каллум Тернер сыграл в таких сериалах, как "Клей", "Захват", "Борджиа" и "Война и мир". Он также исполнил роль Тесеуса Саламандера в фильме "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".

В марте 2023 года Дуа Липу заметили на свидании с режиссером Роменом Гаврасом. В мае влюбленные дебютировали как пара на красной дорожке 76-го Каннского кинофестиваля. Они посетили премьеру фильма "Омар Ла Фрейз". Летом певица познакомила режиссера со своими родителями. В декабре знаменитости расстались. Причиной разрыва стал трудоголизм Дуа Липы.

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