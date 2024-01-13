Скорсезе намекнул на возвращение Дэниэла Дэй-Льюиса в кино

Актер Дэниел Дэй-Льюис появился на ежегодной кинопремии Национального совета кинокритиков США, которая присуждается лучшему режиссеру, и вручил награду постановщику Мартину Скорсезе. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я был подростком, когда открыл для себя творчество Мартина. Он осветил неизвестные миры, которые пульсировали опасной и неодолимой энергией - загадочные и совершенно захватывающие миры", - признался актер, завершивший свою карьеру несколько лет назад.

Дэй-Льюис, который работал со Скорсезе в фильмах "Банды Нью-Йорка" и "Эпоха невинности", также назвал свое сотрудничество с кинематографистом "одной из величайших радостей и неожиданных привилегий" в его жизни. После слов актера на сцену поднялся сам режиссер. Он сделал ответный комплимент Дэй-Льюису и намекнул, что "пришло время для еще одного [совместного фильма]".

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