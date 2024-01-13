Фанаты Бритни Спирс высмеяли Кристину Агилеру из-за отмены концертов

Фанаты певицы Бритни Спирс высмеяли ее давнюю коллегу по сцене Кристину Агилеру из-за отмены ее концертов в Лас-Вегасе. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что Агилера отменила шоу в феврале и больше не собирается давать концерты в Лас-Вегасе. В январе она отменяла выступления, сославшись на болезнь.

"Получила в подарок новогодний грипп", - писала она в Facebook.

Поклонники Спирс объясняют отмену плохой продажей билетов.

"Пока Кристина отменяет, Бритни продает по два миллиона книг", - пишет один из поклонников, имея в виду недавно вышедшую автобиографию Бритни Спирс "Женщина во мне".

Бритни Спирс и Кристина Агилера начинали артистическую карьеру вместе в детском сериале "Клуб Микки Мауса". Позже пути певиц разошлись, и Спирс не раз критиковала бывшую подругу.

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