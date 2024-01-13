Певица Тейлор Свифт планирует обручиться с бойфрендом-футболистом Трэвисом Келси. Об этом сообщает таблоид Page Six со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, 34-летняя Тейлор Свифт и Трэвис Келси собираются обручиться в июле, когда их отношениям исполнится год. У певицы и спортсмена якобы есть план, которому они договорились следовать.

Новости о романе Тейлор Свифт с футболистом Трэвисом Келси появились после того, как знаменитостей несколько раз заметили папарацци. Кроме того, американская певица посещала матчи звезды НФЛ. В октябре Тейлор Свифт засняли за поцелуем с новым партнером. Тогда артистка пришла на матч американского футбола, где команда Келси "Канзас Сити Чифс" победила "Лос-Анджелес Чарджерс". Спортсмен уже познакомил возлюбленную со своими друзьями и семьей.

В апреле 2023 года Тейлор Свифт и актер Джо Элвин расстались после шести лет отношений. Спустя месяц артистка начала встречаться с фронтменом группы The 1975 Мэтти Хилли. Однако летом певица и музыкант разошлись.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!