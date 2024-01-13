https://news.day.az/showbiz/1629253.html В Китае заменили манекенов на реальных людей - ВИДЕО
В Китае заменили манекенов на реальных людей - ВИДЕО
Китайская сеть магазинов ITIB заменила манекенов на реальных людей, которые ходят по беговой дорожке.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Руководство считает, что таким образом лучше видно, как одежда сидит на людях.
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