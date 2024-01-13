В Китае заменили манекенов на реальных людей

Китайская сеть магазинов ITIB заменила манекенов на реальных людей, которые ходят по беговой дорожке.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Руководство считает, что таким образом лучше видно, как одежда сидит на людях.

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