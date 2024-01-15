Стало известно, когда выйдет фильм о жизни Майкла Джексона

Биографический фильм о певце Майкле Джексоне выйдет в кинопрокат 18 апреля 2025 года. Об этом сообщил журнал Variety, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, съемки киноленты "Майкл" (Michael) начнутся 22 января. Роль певца исполнит его племянник Джаафар Джексон.

Режиссером выступит Антуан Фукуа, снявший такие работы, как "Король Артур" (King Arthur, 2004), "Тренировочный день" (Training Day, 2001), "Стрелок" (Shooter, 2007), "Левша" (Southpaw, 2015) и серию фильмов "Великий уравнитель" (The Equalizer).

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